Генконсул КНР провел в Екатеринбурге прием для журналистов и руководителей уральских СМИ

Ло Шисюн рассказал, что благодаря активному общению с местными журналистами он и его коллеги еще больше полюбили Урал

ТАСС, 17 декабря. Генеральный консул КНР в Екатеринбурге Ло Шисюн провел во вторник предновогодний прием для журналистов и руководителей уральских СМИ. Мероприятие, собравшее более сотни представителей средств массовой информации, прошло в Атриум Палас отеле в центре уральского мегаполиса.

Генконсул поблагодарил гостей за внимание и поддержку развития Китая и его дружественных отношений с Россией. "В 2025 году Китай перешел на новый этап своего развития. Общий объем экономики достигает важного рубежа в 140 трлн юаней, его вклад в мировой экономический рост стабильно составляет около 30%. Китай уверен в продолжении двух редких в мировой практике чудес - быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности", - сказал дипломат.

Ло Шисюн также напомнил, что на недавно состоявшемся IV пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва были приняты "Предложения ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народно-хозяйственного и социального развития". "Предложения демонстрируют прекрасные перспективы взаимовыгодного сотрудничества Китая с остальным миром. Непрерывно продвигая модернизацию и расширяя открытость, Китай непременно создаст широкие возможности для общего развития всех стран, включая Россию", - отметил глава дипмиссии.

Дипломат рассказал, что в уходящем году он старался больше общаться с представителями СМИ. "Общение с вами стало для меня чрезвычайно полезным опытом и драгоценной поддержкой для того, чтобы глубже понять Россию, уральский регион и лучше рассказать о Китае. Благодаря драгоценной дружбе с вами, я и мои коллеги еще больше влюбились в Урал. За это вам огромное спасибо. Мы готовы с вами работать и впредь", - резюмировал он.

Представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов в своем выступлении отметил, что вместе с господином генеральным консулом периодически встречается с представителями средств массовой информации, и одна из последних встреч прошла 12 сентября в пресс-центре ТАСС-Урал. "Мы совместно рассказали о наших успехах, планах, работе и, конечно, одной из ключевых тем было обсуждение вопросов о безвизовом режиме, который озвучил лидер Китайской Народной Республики во время визита президента России в Китай. После этого мы провели много различных встреч с господином Ло Шисюном, на которых обсуждали и гуманитарные вопросы, и вопросы экономической дипломатии, и вопросы станкостроения, и многие другие", - рассказал Харлов.

Заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Олег Александрин отметил, что все мероприятия с коллегами из Китая и вообще по китайской тематике пользуются большим вниманием средств массовой информации – и региональных, и федеральных, и представительств китайских СМИ, которые аккредитованы в России.

О генконсульстве

Генконсульство КНР было официально открыто в Екатеринбурге в 2009 году. В его юрисдикцию входят Свердловская, Челябинская, Тюменская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. Дипмиссию с 2024 года возглавляет Ло Шисюн.