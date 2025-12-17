В рамках проекта Россотрудничества РИШ запустили образовательный курс по робототехнике

Молодые специалисты из стран партнеров получат актуальные инженерные навыки, востребованные на международном рынке, что поспособствует формированию кадрового резерва

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Интенсивный образовательный курс по робототехнике для школьников и студентов в возрасте от 15 до 18 лет запущен в рамках проекта Россотрудничества "Российская инженерная школа" (РИШ). Об этом сообщила пресс-служба Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ), который выступает оператором проекта РИШ.

"В рамках проекта РИШ идет реализация интенсивного образовательного курса по робототехнике. Программа объединила юных инженеров из разных стран и стала важной площадкой для обмена инженерными компетенциями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа курса включает в себя практику по проектированию и сборке электрических цепей, создание управляющих алгоритмов для светодиодов и потенциометров, разработку мобильных моделей, программирование роботов для движения и преодоления препятствий, а также финальные испытания на скорость, маневренность и креативность решений.

Как проинформировали в пресс-службе, данный проект решает сразу несколько стратегических задач. В частности, в рамках курса молодые специалисты из стран партнеров получают актуальные инженерные навыки, востребованные на международном рынке, что способствует формированию кадрового резерва.

Помимо этого, работа с отечественными конструкторами знакомит участников с российскими разработками, что помогает продвижению российских технологий, отметили в сообщении, добавив, что межкультурное взаимодействие закладывает основу для будущих совместных проектов и создает сеть профессиональных контактов.

"Для российских компаний, работающих на международных рынках, проект также открывает новые возможности для локализации кадров, снижения издержек на обучение, укрепления бренда и формирования пула партнеров", - добавили в сообщении.