Бабушкина приняла участие в открытии здания ГУ Минюста России по Свердловской области

Председатель облпарламента поблагодарила специалистов ведомства, регулярно участвующих в заседаниях регионального заксобрания, в работе комитетов и рабочих групп

ТАСС, 17 декабря. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с министром юстиции РФ Константином Чуйченко и главой региона Денисом Паслером в среду открыли здание Главного управления министерства юстиции России по Свердловской области. Ведомство разместилось в отреставрированном историческом здании в центре Екатеринбурга, рассказали в управлении информационной политики областного парламента.

"Современное, красивое здание – признание значимости всех органов юстиции, в частности главного управления в Свердловской области. И сотрудникам, и посетителям здесь будет комфортно работать и находиться. Главное управление Минюста России по Свердловской области активно взаимодействует с Законодательным Собранием. В 2024 году и первом полугодии 2025 года главным управлением были подготовлены экспертные заключения в отношении 213 законопроектов Свердловской области и проектов постановлений законодательного собрания. Разработанные главным управлением модельные изменения в уставы муниципальных образований регулярно направляются во все муниципалитеты области. Специалисты ведомства регулярно принимают участие в работе комитетов и рабочих групп, а также в заседаниях регионального парламента", - заявила Бабушкина, поблагодарив руководство и специалистов за сотрудничество.

Чуйченко выразил благодарность в адрес властей Свердловской области за внимание к деятельности органов юстиции и плодотворное сотрудничество с ведомством в целях обеспечения законности и правопорядка на Среднем Урале.

Депутаты и представители ведомства активно сотрудничают в рамках совершенствования законотворческой деятельности. В управлении напомнили, что заксобранием совместно с Главным управлением Минюста России по региону ведется мониторинг приведения уставов муниципальных образований региона в соответствие федеральному законодательству, в том числе Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" (Федеральный закон от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти"). Ежемесячно в региональный парламент поступает информация Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области о соответствии уставов муниципальных образований требованиям федерального законодательства.