Прошел научно‑образовательный международный фестиваль "Технологии будущего"
ТАСС, 17 декабря. Завершился масштабный научно‑образовательный фестиваль "Технологии будущего", организованный в рамках проекта Россотрудничества "Российская инженерная школа" (РИШ). Мероприятие собрало молодых инженеров, программистов и изобретателей из стран СНГ и дальнего зарубежья, прошедших обучение в РИШ, для демонстрации инновационных разработок и обмена опытом
Фестиваль длился два дня, каждый из которых был посвящен разным аспектам инженерного творчества.
Центральным событием стала экспозиция проектов участников, где были представлены:
- инновационные разработки в области электротехники;
- экспериментальные работы по основам электроники;
- авторские решения с использованием платформы Arduino;
- действующие робототехнические модели и управляющие программы к ним.
Посетители выставки смогли не только увидеть готовые проекты, но и пообщаться с их создателями, узнать о принципах работы и перспективах внедрения разработок.
Второй день фестиваля был посвящен практическому творчеству. Участники:
- получили актуальные инженерные задачи;
- работали над решениями в командах;
- применяли междисциплинарный подход к поиску инноваций;
- готовили проекты к финальной защите.
Центральным событием фестиваля стала сессия защиты проектов перед компетентным жюри. Участники подробно презентовали:
- технические особенности своих разработок;
- алгоритмы и принципы работы устройств;
- потенциальную сферу применения изобретений;
- дальнейшие перспективы развития проектов.
Организаторы выразили благодарность всем участникам и наставникам за высокий уровень подготовки, творческий подход и активное участие в мероприятии.
"Фестиваль "РишТехнологии будущего" - это не просто смотр инженерных достижений. Это площадка, где рождаются новые идеи, формируются международные команды и закладываются основы будущих технологических прорывов. Мы увидели, как молодежь из разных стран объединяет усилия для решения сложных технических задач", - отметил в заключительном слове представитель МГРИ (оператора проекта РИШ).