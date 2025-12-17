В рамках "Российской инженерной школы" завершился масштабный инженерный марафон

ТАСС, 17 декабря. В рамках проекта Россотрудничества "Российская инженерная школа" (РИШ) успешно завершился инженерный марафон - интенсивная образовательная программа для школьников и студентов из стран – участниц проекта РИШ.

Марафон состоял из восьми двухчасовых занятий, в ходе которых участники осваивали программирование на языках C++ и Python. В проекте приняли участие молодые инженеры из стран СНГ и дальнего зарубежья, заинтересованные в развитии цифровых компетенций.

За время программы обучающиеся смогли по выбору:

освоить базовые и продвинутые конструкции языков программирования;

научиться писать эффективный код для решения прикладных задач;

получить практические навыки разработки программных модулей;

изучить методики оформления и презентации IT‑проектов.

Ключевой особенностью марафона стало сочетание теоретической подготовки с практической работой: по итогам курса каждый участник представил собственный творческий проект и пров"л его самопрезентацию перед экспертами.

Инженерный марафон сформировал комплекс профессиональных компетенций:

умение структурировать и презентовать результаты работы;

навыки командной разработки;

опыт защиты проектных решений перед профессиональной аудиторией;

понимание современных требований к оформлению IT‑продуктов.

"Этот марафон - не просто курс программирования. Мы ставили задачу научить молодых специалистов не только писать код, но и грамотно представлять свои разработки. В современной IT‑индустрии умение презентовать проект зачастую не менее важно, чем его техническая реализация", - подчеркнул куратор программы.

"Мы видим, как растет спрос на качественные инженерные программы. Инженерный марафон доказал: формат интенсивного погружения с практической отработкой навыков работает. В следующем году планируем увеличить количество участников и добавить новые технологические направления", - сообщил представитель МГРИ (оператора проекта РИШ).