Людмила Бабушкина приняла участие в заседании Совета законодателей Федерального Собрания

Председатель заксобрания Свердловской области напомнила о региональных инициативах, обсуждаемых во время встречи

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которое прошло под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Об этом сообщают в управлении информационной политики регионального заксобрания.

"На заседании были рассмотрены комплексные вопросы развития жилищной инфраструктуры, ускорения расселения из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот. Особое внимание было уделено вопросам доступности жилья. В Свердловской области, например, в 2025 году в рамках реализации программ льготного кредитования (льготная ипотека и семейная ипотека) было выдано 26,5 тыс. ипотечных кредитов, что составило 54% от всей ипотеки на рынке", - сказано в пресс-релизе.

В управлении также напомнили, что в Свердловской области проводится работа по предоставлению жилья ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, нуждающимся в улучшении жилищных условий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям, работникам бюджетной сферы – врачам, учителям и другим. С 2019 года (продлена до 2026-го) в регионе действует программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за это время расселили 19,6 тыс. человек.

С 2010 года жилье предоставлено почти 13 тыс. детям-сиротам. Работа в этом направлении будет продолжена в 2026 году – в бюджете Свердловской области на эти цели предусмотрено 5,3 млрд рублей, сообщила Бабушкина в Telegram-канале.

"В проекте бюджета обозначены ключевые задачи, которые остаются приоритетными на среднесрочную перспективу до 2028 года. Это, прежде всего, улучшение демографической ситуации, переселение из ветхого и аварийного жилья, поддержка детей-сирот, создание комфортной и безопасной среды для жизни уральцев, развитие дорожной сети, внимание к развитию социальных объектов", – отмечала ранее Людмила Бабушкина.