Людмила Бабушкина приняла участие в заседании Совета законодателей Федерального Собрания

Председатель заксобрания Свердловской области напомнила о региональных инициативах, обсуждаемых во время встречи
Редакция сайта ТАСС
07:38

ТАСС, 18 декабря. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которое прошло под руководством председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Об этом сообщают в управлении информационной политики регионального заксобрания.

"На  заседании были рассмотрены комплексные  вопросы развития жилищной инфраструктуры, ускорения расселения из аварийного  жилья и обеспечения жильем  детей-сирот. Особое внимание было  уделено вопросам доступности  жилья. В Свердловской области, например, в 2025 году в рамках реализации  программ льготного кредитования (льготная ипотека и семейная  ипотека) было выдано 26,5 тыс. ипотечных  кредитов, что составило 54% от всей  ипотеки на рынке", - сказано  в пресс-релизе.

В управлении также напомнили, что в Свердловской области проводится работа по предоставлению жилья ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, нуждающимся в улучшении жилищных условий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, многодетным семьям, работникам бюджетной сферы – врачам, учителям и другим. С 2019 года (продлена до 2026-го) в регионе действует программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, за это время расселили 19,6 тыс. человек.

С 2010 года жилье предоставлено почти 13 тыс. детям-сиротам. Работа в этом направлении будет продолжена в 2026 году – в бюджете Свердловской области на эти цели предусмотрено 5,3 млрд рублей, сообщила Бабушкина в Telegram-канале.

"В  проекте бюджета обозначены ключевые  задачи, которые остаются приоритетными  на среднесрочную перспективу  до 2028 года. Это, прежде всего, улучшение  демографической ситуации, переселение  из ветхого и аварийного жилья, поддержка детей-сирот, создание  комфортной и безопасной среды  для жизни уральцев, развитие  дорожной сети, внимание к развитию  социальных объектов", – отмечала ранее Людмила Бабушкина. 

