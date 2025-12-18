Спикер свердловского парламента рассказала губернатору о ходе проекта ЕСК "Уралочка"

По словам Людмилы Бабушкиной, внедряемая в Свердловской области единая социальная карта входит в топ-3 карт жителей региона после Москвы и Санкт-Петербурга

Редакция сайта ТАСС

© Управление информационной политики заксобрания Свердловской области

ТАСС, 18 декабря. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина представила итоги реализации проекта единой социальной карты "Уралочка" в ходе заседания координационного совета по внедрению отдельных мер социальной поддержки посредством ЕСК, который провел глава региона Денис Паслер. Об этом сообщают в управлении информационной политики облпарламента.

"О необходимости цифровой трансформации неоднократно говорил президент России. <…> Одним из самых эффективных инструментов в сфере цифровизации социальных услуг стали карты жителей регионов. Сегодня "Уралочка" входит в топ-3 карт жителей региона после Москвы и Санкт-Петербурга. Проект вышел на новый уровень предоставления нефинансовых и банковских услуг. Сейчас это не просто пластиковая карта для получения соцвыплат, а современная экосистема с широким набором сервисов", – приводятся в сообщении слова Бабушкиной.

Она отметила, что "Уралочку" могут оформить жители 94 муниципалитетов области в офисах восьми крупнейших региональных и федеральных банков. "Спектр владельцев карты – от студентов до пенсионеров. Сегодня с помощью ЕСК можно оплачивать товары, услуги, проезд в общественном транспорте, получать денежные переводы, выплаты и зарплаты, а также пользоваться скидками, бонусами и спецпредложениями более 140 торговых сетей – партнеров проекта: от продуктовых сетей и аптек до учреждений культуры и допобразования. Держателям ЕСК предоставляются дополнительные привилегии от банков-соэмитентов. Спектр возможностей карты постоянно расширяется. Среди последних изменений расширение создание сервисов подтверждения факта предоставления соцуслуг с использованием карты, привязка личного кабинета ребенка к родительскому, функционал, связанный с волонтерством", - сказано в пресс-релизе.

В управлении добавили, что одним из ключевых направлений деятельности по развитию проекта в 2025 году стало создание чат-бота для оперативного решения вопросов, связанных с использованием карты, дополнение возможностей транспортного приложения, внедрение электронных социальных сертификатов на приобретение товаров в супермаркетах, а также реализация возможности использования "Уралочки" в качестве карты ски-пасс на горнолыжном курорте Гора Белая.

На заседании карта "Уралочка" была торжественно вручена 700-тысячному владельцу, студенту 4-го курса Уральского государственного экономического университета Ивану Леганькову, сообщили в парламенте.

В управлении напомнили, в Свердловской области работа по внедрению Единой социальной карты началась в 2018 году. Депутатами приняты региональные законы, которые позволяют предоставлять меры соцподдержки с ее использованием. Так, в марте 2019 года региональный парламент принял закон "О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения возможности предоставления мер социальной поддержки с использованием Единой социальной карты". 1 марта 2025 года вступил в силу областной закон "О внесении изменений в статью 18-1 закона Свердловской области "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области" и статью 2 закона Свердловской области "О внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области "О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области". С 2023 года Людмила Бабушкина возглавляет координационный совет по внедрению механизма оказания отдельных мер соцподдержки посредством ЕСК. Задача координационного совета – масштабирование проекта и разработка перспективных направлений его реализации, отмечают в парламенте.