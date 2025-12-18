Компания "РМ Рейл" запустила в серийное производство восьмиосный вагон-цистерну "Находка"

Первый поезд из 28 таких цистерн успешно эксплуатируется на Дальнем Востоке

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 18 декабря. Компания "РМ Рейл" запустила в серийное производство восьмиосный вагон-цистерну "Находка" Об этом сообщили в пресс-службе главы Мордовии Артема Здунова по итогам встречи руководителя республики с генеральным директором "РМ Рейл" Максимом Тевсом.

"РМ Рейл" продолжает расширение продуктовой линейки. Из-за конкуренции на рынке грузового вагоностроения и общего снижения спроса наиболее востребованным становится подвижной состав, обеспечивающий максимальную эффективность грузоперевозок. Именно этот критерий учитывается при разработке новой продукции. Например, в серийное производство запущена новинка – восьмиосный вагон-цистерна на жесткой сцепе "Находка". Первый поезд из 28 восьмиосных цистерн успешно эксплуатируется на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такой состав способен провезти на 11% больше грузов, а массовое внедрение вагонов на жесткой сцепке позволит повысить провозную способность российских железных дорог. Это особенно актуально для направлений Восточного полигона. "Компанией успешно освоен сегмент инновационных полувагонов с моделью на тележке с нагрузкой 25 тс. Она стала лучшей среди люковых полувагонов. Еще одна перспективная новинка – цистерна для нефтепродуктов с увеличенной грузоподъемностью и объемом котла", - говорится в сообщении.

Компания реализует проект модернизации литейного производства, первым этапом которого стал запуск цеха точного литья. Это позволяет увеличить выпуск среднего и мелкого литья, обеспечить задел для диверсификации бизнеса, повысить конкурентоспособность компании.

Кроме того, несмотря на сложную ситуацию на рынке машиностроения, компания выполняет все взятые на себя социальные обязательства. В текущем году расширили действие корпоративной жилищной программы, ввели новые меры поддержки: компенсацию платы за детский сад, комплексные обследования здоровья для сотрудников.

Глава Мордовии поддержал работу компании по привлечению средств российского и республиканского фондов развития промышленности, наращивания производства в рамках специального инвестиционного контракта, который компания заключила первой в стране в области черной металлургии. "РМ Рейл" – стратегический партнер республики и один из крупнейших налогоплательщиков Мордовии. Кроме того, компания ведет социально ориентированную корпоративную политику, постоянно наращивает меры поддержки сотрудников в рамках корпоративного демографического стандарта", - сказал Артем Здунов.

Первый СПИК

Как отметил Артем Здунов, высоких результатов достиг металлургический актив компании - завод "ВКМ-Сталь". Это крупнейший в России производитель литейной продукции для железнодорожной, автомобильной отрасли, нефтегазовой промышленности и специального машиностроения.

"Для нас важно, что компания достигла значительных результатов, - добавил глава Мордовии. - Организовано производство комплектующих для железнодорожного подвижного состава в объеме 7 тыс. тонн в год. Инвестиции составили около одного миллиарда рублей, при этом значительная часть средств предоставлена федеральным Фондом развития промышленности. Поставлено 100% необходимого оборудования. Ждем выхода на проектную мощность в ближайшее время. Для нас это новые рабочие места и налоговые поступления".

Реализация проекта позволит расширить продуктовую линейку РМ Рейл ВКМ-Стали и обеспечить сырьевую безопасность вагоностроительного актива "РМ Рейл Рузхиммаш". В конце прошлого года Минпромторг России, республика Мордовия и завод "ВКМ-Сталь" заключили первый в республике специальный инвестиционный контракт на 7 лет. Модернизируются производственные мощности металлургического производства компании для увеличения объемов производства мелкого и среднего литья. Инвестиции в этот проект составят еще около 1 млрд рублей.

Глава республики поблагодарил руководство холдинга за то, что компания берет на себя социальные обязательства, участвует в развитии инфраструктуры Рузаевки. "Спасибо, что делаете это. На все вызовы постараемся отвечать вместе - командной работой!" - сказал Артем Здунов.

Накануне передовикам производства вручили награды. Орденом Славы Республики Мордовия II степени награжден управляющий директор "ВКМ-Стали" Николай Чалов, орденом Славы Республики Мордовия III степени - генеральный директор "РМ Рейл" - Максим Тевс.