В Прикамье в 2026 г. создадут два первых детских культурно-просветительских центра

Для учреждений на базе библиотек буду созданы игровые, развивающие зоны, комнаты для мастер-классов

ТАСС, 18 декабря. Два первых детских культурно-просветительские центра создадут в Пермском крае в 2026 году в рамках нового направления нацпроекта "Семья".

"По национальному проекту ["Семья"] обновляем учреждения культуры, создаем комфортные и современные условия для детей и семейного досуга. Также реализуем региональный проект "Комфортный край", благодаря которому особое внимание уделяется малым населенным пунктам края. Продолжаем ремонтировать существующие и строить новые учреждения культуры. Кроме того, с 2026 года будет запущен новый федеральный проект. В Перми и Оханске появятся детские культурно-просветительские центры, где ребята смогут развивать свои творческие навыки", - сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Как пояснила министр культуры Пермского края Алла Платонова, для детских культурно-просветительских центров на базе библиотек буду созданы игровые, развивающие зоны, комнаты для мастер-классов. Первые два таких центра будут открыты в 2026 году в Оханской библиотеке им. Серебренникова и в Детской библиотеке №5 в Перми.

В Прикамье с 2025 года реализуется федеральный проект "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья". Он включает в себя техническое оснащение и ремонт музеев, театров, библиотек, детских школ искусств, проведение конкурсов среди учреждений культуры и создание детских культурно-просветительских центров. В этом году Пермский край привлек для модернизации учреждений культуры 98,7 млн рублей из федерального бюджета.

Создание модельных библиотек

Так, по словам Аллы Платоновой, за год работы нацпроекта в Прикамье создали четыре модельные библиотеки: Неволинская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова (Кунгурский округ), библиотека №2 им Н.В. Гоголя и детская библиотека №6 им. В. Бианки в Перми, а также Верещагинская центральная библиотека. Во всех этих библиотеках провели ремонт, обновили техническую базу и пополнили книжный фонд, включая музыкальные и говорящие книги. В целом во всех библиотеках полностью меняется дизайн помещений, при этом к разработке нового визуального пространства привлекают самих читателей библиотеки и реализуют их идеи на практике. Также для читателей в новых библиотеках появляются интерактивный пол, сенсорные панели, 3D-очки, принтеры и многое другое. Как отметила министр, в 2025 году Пермский край был отмечен за успехи в создании модельных библиотек на федеральном уровне, в этой сфере регион входит в число лидеров в стране.

Кроме того, за год капитальный ремонт провели в трех библиотеках Соликамского округа. В Городищенской, Половодовской и Черновской библиотеках сделан ремонт входных групп, внутренних помещений, заменили окна и двери.

Как рассказала Алла Платонова, в 2026 году запанировано создание еще семи модельных библиотек. Федеральный отбор выиграли библиотеки из Перми, Юрлы, Елово, Гремячинска, села Плеханово Кунгурского муниципального округа, поселка Сарс в Октябрьском округе и поселка Юго-Камского в Пермском округе.

Работа с музеями

Кроме того, в текущем году при поддержке федерального бюджета в Лысьвенский музей и Чайковский историко-художественный музей закупили новое оборудование: стеллажи, шкафы для хранения, витрины, радиогиды, сенсорные киоски, системы освещения и климата. Это профессиональное оборудование необходимо для хранения и демонстрации богатых музейных фондов региона.

"На следующих год запланировано техническое оснащение трех музеев: Березниковского историко-художественного, музея-заповедника "Сользавод" и Соликамского краеведческого музея", - сообщила министр культуры Прикамья.

Обновление театров и домов культуры

По словам Аллы Платоновой, в новом году будут продолжены капитальные ремонты учреждений культуры, начавшиеся в 2025 году. В частности, в начале 2026 года завершится обновление камерного драматического театра "Доминанта", где преобразовываются большой и малый залы, а также коммунальная инфраструктура: системы электро- и водоснабжения, отопления, вестибюль, лестничные клети и марши.

В Ныробском доме культуры Чердынского округа сейчас идет капитальный ремонт кровли. В здании заменят все системы инженерно-технического обеспечения. Эти работы будут проводиться до 2027 года. Кроме того, в 2026 году в Прикамье по нацпроекту "Семья" проведут капитальный ремонт еще двух учреждений культуры: Чайковского историко-художественного музея и Детской театральной школы в Краснокамске. Также начнется строительство детской школы искусств в Кочево.

"Цель национального проекта "Семья" – модернизация учреждений культуры, создание новых современных культурных пространств для гостей всех возрастов, включая семейную аудиторию. Мы уже видим, что реализация нацпроекта ведет к увеличению числа посещений культурных событий и учреждений. А в конечном итоге растет и уровень удовлетворенности граждан работой государственных организаций культуры, искусства, народного творчества", - сообщила министр культуры Прикамья Алла Платонова.