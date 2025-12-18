Тюменская область представила ролик о повседневном подвиге в завершение Года героев

ТЮМЕНЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Тюменская область представила видеоролик, рассказывающий о представителях разных профессий, чей героизм проявляется в повседневном труде. Он был создан в завершение Года героев Отечества, сообщил губернатор региона Александр Моор.

"В завершение Года героев Отечества Тюменская область представила ролик о людях, чья ежедневная работа и выборы делают страну сильнее. Ролик доносит простую, но фундаментальную мысль: героизм — не только про подвиг на передовой. Он гораздо шире, и живет в каждом из нас: в враче, который спасает жизнь, в спасателе, который идет туда, где опасно, в ветеранах, участниках "Боевого кадрового резерва", и в тех, кто просто не проходит мимо чужой беды", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, сила характера и общая ответственность перед Родиной объединяют страну. "Героизм начинается с человечности", - подчеркнул губернатор.

В рамках Года героев в области также стартовала акция "Марафон звонков Героям", в ходе которой жители региона звонят участникам специальной военной операции и их семьям, чтобы выразить слова поддержки и благодарности. В регионе уверены, что такие шаги укрепляют общественную солидарность.