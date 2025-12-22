Стартап выпускника из Магнитогорска улучшил позиции в рейтинге Минобрнауки России

Прототип бионического протеза руки Богдана Макарова из МГТУ им. Носова занял 149-е место из 1000

Редакция сайта ТАСС

© МГТУ им. Г. И. Носова

ТАСС, 22 декабря. Стартап "Нексус" выпускника Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова (Челябинская область) занял 149-е место в топ-1000 рейтинга Минобрнауки России Платформы университетского технологического предпринимательства и вошел в топ-50 в категории "Перспективные проекты". Об этом сообщают в пресс-службе университета.

"Проект бионического протеза руки с системой управления через нейроинтерфейс не только улучшил позиции, поднявшись с 279-го на 149-е место в топ-1000, по сравнению с прошлым годом, но и вошел в престижный топ-50 в категории "Перспективные проекты". <…> Этот рост отражает стремительное развитие компании, занимающейся созданием передовых бионических и нейротехнологических решений. Успех был закреплен на всероссийском уровне: лидеры стартапов из топ-50 получили возможность выступить на IV Всероссийском форуме технологического предпринимательства "ТехПред-2025"", - сказано в пресс-релизе.

На форуме разработчик представил рабочий прототип инновационного бионического протеза руки "Нексус-1С" и сопряженный с ним нейроинтерфейс "Нексус-1МС".

"Наш рабочий прототип, изначально разработанный по программе "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям, был существенно улучшен до версии 2.0. <…> Мы планируем продолжать модернизацию существующего образца насколько это позволят финансовые возможности. Сейчас идет процесс подписания официальных соглашений о сотрудничестве с нашими промышленными партнерами. Команда проекта полностью сформирована, все ключевые стратегические позиции закрыты, что ярко свидетельствует об активном развитии стартапа", - цитируют в пресс-службе генерального директора "Нексус" Богдана Макарова.

По словам разработчика, технология подтверждена патентом на полезную модель, который сейчас находится на этапе экспертизы по существу.

Среди планов на 2026 год – привлечение финансирования на следующий ключевой этап разработки, добавили в пресс-службе.

"Уверенные результаты команды за 2025 год задали высокую планку на будущее. С начала следующего года планируется перейти на этап разработки предсерийного образца и его сертификации. Изобретатели уверены в том, что уже необходимо повышать технологический уровень готовности проекта для скорейшего выхода на серийное производство. Параллельно компания планирует участие в программе "Старт" от Фонда содействия инновациям для получения грантовой поддержки", - сказано в сообщении.