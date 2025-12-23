Ученый-металлург из Китая возглавил лабораторию в Магнитогорске

Под руководством профессора Хайлянга Ю будут работать специалисты МГТУ им. Г. И. Носова

Профессор Центрального Южного университета Хайлянг Ю и профессор МГТУ им. Г. И. Носова Александр Песни © МГТУ им. Г. И. Носова

ТАСС, 23 декабря. Выдающийся ученый из Китая Хайлянг Ю возглавил лабораторию "Механика градиентных наноматериалов им. А. П. Жиляева" Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова. Университет выиграл мегагрант Российского научного фонда на проведение фундаментальных исследований под руководством зарубежного ученого. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы сотрудничаем с лабораторией профессора Хайлянга Ю уже около 15 лет. За это время у нас появилось восемь совместных российских патентов и 12 научных статей. В конкурсе Российского научного фонда мы заняли 13-е место по стране среди всех направлений - от инженерных и естественнонаучных до медицинских и гуманитарных. Тема нашего исследования - "Феномен динамической структурно-фазовой трансформации при асимметричной прокатке полиморфных сплавов и разработка на его основе способов производства новых высокотехнологичных материалов"", - приводят в пресс-службе слова профессора МГТУ им. Г. И. Носова Александра Песина.

Как пояснили в вузе, профессор Ю приступил к работе в университете и провел первую лекцию "Россия – Китай: передовые материалы и металлургические технологии в рамках мегагранта". Ученый рассказал о своих достижениях, научной команде, оборудовании и перспективах применения разработок в промышленности, включая металлургию, транспорт и машиностроение.

"Центральный Южный университет Китая входит в число ведущих университетов страны и является одним из мировых лидеров в исследованиях алюминия и легких сплавов. Поэтому я уверен, что наше сотрудничество принесет значимые научные результаты. Прокатка - одно из ключевых направлений обработки металлов, и мы уже много лет в России и в Китае занимаемся вопросами асимметричной прокатки. У нас есть солидный научный задел и глубокий опыт в этой области. При поддержке гранта мы рассчитываем получить новые знания и технологии, которые будут представлять интерес для мировой научной и промышленной среды", - цитируют профессора Хайлянга Ю в вузе.

Профессор Ю будет работать в Магнитогорске не менее пяти лет - как дистанционно, находясь в университете в Чанше, так и очно, по три месяца ежегодно в городе металлургов. Сотрудничество может продлиться и дольше - до восьми лет, если проект будет развиваться также успешно.