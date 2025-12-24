Губернатор Смоленщины и глава областного центра обсудили развитие Смоленска

Василий Анохин и Александр Новиков подвели итоги уходящего года и рассмотрели планы на перспективу

ТАСС, 24 декабря. Губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава областного центра Александр Новиков обсудили результаты уходящего года и планы на перспективу, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона.

"Современный, комфортный и безопасный город для жителей и гостей. В этом году в Смоленске произошло много положительных изменений. Сегодня с главой областного центра Александром Александровичем Новиковым обсудили результаты уходящего года и планы на перспективу. Город активно участвует в поддержке наших защитников и их семей. Эта работа проводится по поручению президента России. Более тысячи детей участников специальной военной операции бесплатно посещают детские сады, а ветеранам оказывается адресная помощь. Город включился и в реализацию программы "Герои СВОего времени. Смоленск"", - написал Анохин.

Губернатор отметил большую работу, которая проведена по модернизации социальной инфраструктуры. Открыта новая школа "Академия детства" на 1000 мест в микрорайоне Королевка, в течение года ремонтировали школы и детские сады.

"Обновляем коммунальную инфраструктуру – строим и ремонтируем инженерные сети и ливневую канализацию. В планах на следующий год приступить к масштабной реконструкции городских очистных сооружений. Много внимания уделяем благоустройству. В 2025 году преобразились 15 общественных территорий, построены 16 детских и спортивных площадок. По инициативе смолян обустроена танцплощадка на улице Октябрьской Революции. Новым популярным местом для отдыха стал обновленный сквер имени Шеина вдоль улицы Исаковского. Здесь установлен большой мультимедийный экран. Сейчас рассматриваем возможность установки амфитеатра с трансляцией матчей нашей хоккейной команды "Славутич", - рассказал глава Смоленщины.