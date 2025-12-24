Депутаты свердловского заксобрания утвердили новые меры поддержки участников СВО

По словам председателя парламента Людмилы Бабушкиной, за время спецоперации региональные законодатели приняли 31 закон, оказывающий поддержку этой категории

ТАСС, 24 декабря. Депутаты Свердловской области утвердили новые меры поддержки участников СВО на заседании законодательного собрания региона, которое состоялось в среду под председательством спикера Людмилы Бабушкиной.

В сообщении управления информационной политики облпарламента отмечается, что депутаты приняли изменения в закон "Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении государственных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области". Законом устанавливаются особенности оказания государственной социальной помощи участникам СВО на основании социального контракта. В парламенте напомнили, что социальный контракт позволяет отдельным категориям граждан получать адресную помощь от государства. С 2026 года участники спецоперации смогут оформить особый вид социального контракта, средства которого можно направить на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Эта мера позволит поддержать ветеранов СВО, которые хотят начать свое дело, добавили в управлении.

"Мы сегодня расширили меры, направленные на поддержку участников СВО. Считаю этот перечень на сегодняшний день исчерпывающим. За время проведения спецоперации мы приняли уже 31 закон, позволяющий оказывать дополнительную поддержку участникам спецоперации и их семьям. Наш регион в числе немногих, где создана такая основательная законодательная база, направленная на оказание помощи военнослужащим и их близким. И, если потребуется, в следующем году мы готовы продолжить эту работу", – приводятся в сообщении слова Бабушкиной.