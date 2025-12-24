Свердловские депутаты согласовали терпрограмму госгарантий бесплатной медпомощи на 3 года
ТАСС, 24 декабря. Депутаты законодательного собрания Свердловской области дали согласие на утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом по итогам заключительного в 2025 году 51-го заседания заксобрания сообщили в управлении информационной политики облпарламента. Заседание состоялось в среду под председательством спикера Людмилы Бабушкиной.
"Мы комплексно рассмотрели программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и с удовлетворением отметили увеличение в сравнении с 2025 годом подушевого норматива и общего объема финансирования, что позволит нам определять новые направления по этой программе", – подчеркнула Людмила Бабушкина.
В управлении отметили, что программа по сравнению с прошлым годом увеличена на более чем 10 млрд рублей и составляет свыше 152 млрд рублей. Норматив финансирования программы составит 35805 рублей на человека в год, что на 14,5% превышает федеральный показатель. Среди новых направлений – проведение неинвазивного пренатального тестирования, дистанционный мониторинг за состоянием здоровья пациентов. В программе также учтен новый порядок оказания медицинской помощи инвалидам. В частности, речь идет о госпитализации людей с инвалидностью при проведении профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, расширен перечень высокотехнологичной помощи. Особое внимание уделено проведению ряда диагностический исследований по выявлению онкологический заболеваний, добавили в управлении.