Свердловские депутаты согласовали терпрограмму госгарантий бесплатной медпомощи на 3 года

Завершающее в 2025 году заседание заксобрания региона прошло под председательством спикера парламента Людмилы Бабушкиной

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 24 декабря. Депутаты законодательного собрания Свердловской области дали согласие на утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом по итогам заключительного в 2025 году 51-го заседания заксобрания сообщили в управлении информационной политики облпарламента. Заседание состоялось в среду под председательством спикера Людмилы Бабушкиной.

"Мы комплексно рассмотрели программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и с удовлетворением отметили увеличение в сравнении с 2025 годом подушевого норматива и общего объема финансирования, что позволит нам определять новые направления по этой программе", – подчеркнула Людмила Бабушкина.

В управлении отметили, что программа по сравнению с прошлым годом увеличена на более чем 10 млрд рублей и составляет свыше 152 млрд рублей. Норматив финансирования программы составит 35805 рублей на человека в год, что на 14,5% превышает федеральный показатель. Среди новых направлений – проведение неинвазивного пренатального тестирования, дистанционный мониторинг за состоянием здоровья пациентов. В программе также учтен новый порядок оказания медицинской помощи инвалидам. В частности, речь идет о госпитализации людей с инвалидностью при проведении профилактических осмотров и диспансеризации. Кроме того, расширен перечень высокотехнологичной помощи. Особое внимание уделено проведению ряда диагностический исследований по выявлению онкологический заболеваний, добавили в управлении.