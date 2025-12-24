В Танзании прошел научно‑образовательный международный фестиваль "Технологии будущего"

Мероприятие длилось два дня, каждый из которых был посвящен разным аспектам инженерного творчества

ТАСС, 24 декабря. В Танзании в центре дополнительного образования на базе Российского центра науки и культуры в Дар- эс-Саламе завершился масштабный научно‑образовательный фестиваль "Технологии будущего", организованный в рамках проекта Россотрудничества "Российская инженерная школа" (РИШ). Мероприятие собрало молодых инженеров, программистов и изобретателей из стран СНГ и дальнего зарубежья, прошедших обучение в РИШ, для демонстрации инновационных разработок и обмена опытом.

Центральным событием стала экспозиция проектов участников, где были представлены:

инновационные разработки в области электротехники;

экспериментальные работы по основам электроники;

авторские решения с использованием платформы Arduino;

действующие робототехнические модели и управляющие программы к ним.

Посетители выставки смогли не только увидеть готовые проекты, но и пообщаться с их создателями, узнать о принципах работы и перспективах внедрения разработок.

Второй день фестиваля был посвящен практическому творчеству. Участники:

получили актуальные инженерные задачи;

работали над решениями в командах;

применяли междисциплинарный подход к поиску инноваций;

готовили проекты к финальной защите.

Центральным событием фестиваля стала сессия защиты проектов перед компетентным жюри. Участники подробно презентовали:

технические особенности своих разработок;

алгоритмы и принципы работы устройств;

потенциальную сферу применения изобретений;

дальнейшие перспективы развития проектов.

Организаторы выразили благодарность всем участникам и наставникам за высокий уровень подготовки, творческий подход и активное участие в мероприятии.

"Фестиваль "РишТехнологии будущего" - это не просто смотр инженерных достижений. Это площадка, где рождаются новые идеи, формируются международные команды и закладываются основы будущих технологических прорывов. Мы увидели, как молодежь из разных стран объединяет усилия для решения сложных технических задач", - отметил в заключительном слове представитель МГРИ.

