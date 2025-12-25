Свердловчане выдвинули Среднеуральск на рассмотрение присвоения "Города трудовой доблести"

Региональные парламентарии на итоговой пресс-конференции в Уральском РИЦ ТАСС сообщили, что направлено ходатайство еще на три города Среднего Урала - Ирбит, Серов, Первоуральск

Редакция сайта ТАСС

© Управление информационной политики заксобрания Свердловской области

ТАСС, 25 декабря. Свердловчане выдвинули еще один город для рассмотрения комиссией возможности присвоения статуса "Города трудовой доблести" - Среднеуральск. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления регионального заксобрания Михаил Зубарев.

"Сейчас законодательным собранием и правительством Свердловской области <…> направлено ходатайство еще на три города - Ирбит, Серов, Первоуральск. Поэтому мы ждем решения комитета <…> по этим муниципальным образованиям. Конечно, у нас в работе есть еще представления городов. <…> Буквально вчера Людмила Валентиновна (председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - прим. ТАСС) направила в комитет обращение думы города Среднеуральск. Урал ковал победу в тылу, Урал достоин, чтобы максимально большое количество городов приобрели этот высокий статус", - сказал он.

Бабушкина подчеркнула, что в России всего три региона, где статус "Города трудовой доблести" имеют сразу четыре населенных пункта.

Согласно указу президента России, звания "Город трудовой доблести" удостаиваются города, жители которых "внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".