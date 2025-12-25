Людмила Бабушкина: в 2025 году свердловские депутаты приняли 112 областных законов

Председатель заксобрания региона и главы комитетов подвели итоги законотворческой деятельности на пресс-конференции в Уральском РИЦ ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© Управление информационной политики заксобрания Свердловской области

ТАСС, 25 декабря. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вместе с депутатами подвела итоги законотворческой деятельности в уходящем календарном году на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По ее словам, одним из приоритетов в работе областных депутатов в этом году стали меры, связанные с поддержкой семей с детьми, участников СВО и их родных, а также вопросы развития образования и здравоохранения.

"В этом году депутаты приняли 112 областных законов, большинство из которых были инициированы самими парламентариями, а также поддержали проекты 12 федеральных законов. Законы, с которыми мы работали, направлены на развитие всех сфер социально-экономической жизни. Большое внимание уделялось социальной поддержке, подготовке кадров, производительности труда, развитию здравоохранения и образования. Все задачи, которые перед нами были поставлены, мы в полной мере реализовали. На следующий год запланировано не меньше задач, будем активно принимать законы и работать в избирательных округах", – сказала спикер парламента.

Со ссылкой на Бабушкину в управлении информационной политики облпарламента отмечают, что в 2025 году депутатами было принято 26 законов социальной направленности. "В объявленный президентом России Год защитников Отечества важнейшим направлением стало совершенствование законодательства в сфере поддержки ветеранов боевых действий и, прежде всего, участников СВО и их семей. В этом направлении за время проведения спецоперации принят 31 закон", - сказано в пресс-релизе.

В частности, согласно изменениям в законодательстве, с 2026 года у участников СВО появится право на заключение с государством особого социального контракта, средства которого можно направить на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Эта мера позволит поддержать ветеранов СВО, которые хотят начать свое дело. Право на меры социальной поддержки, действующие в регионе для участников СВО, получили военнослужащие, выполнявшие задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе и в регионах, прилегающих к районам спецоперации. Эта же категория военнослужащих, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами, получила право на социальную выплату для приобретения земельного участка. К ветеранам боевых действий с этого года приравнены военнослужащие, заключившие контракт с Миноброны с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполнявшие задачи в составе спецподразделений в зоне СВО.

"Важным нововведением стало предоставление ветеранам боевых действий права на первоочередное заключение договора и получение разрешения на заготовку древесины для собственных нужд. В адрес поддержки детей участников СВО также был принят ряд законов разной направленности: обеспечение бесплатным питанием, инвентарем, одеждой и обувью, либо денежной компенсацией. Одной из форм поддержки детей военнослужащих стало проведение оздоровительной кампании. В загородных лагерях летом отдохнули 18 тысяч уральских школьников из семей участников СВО, а на Черном море в рамках проекта "Поезд здоровья", инициированного областными депутатами, побывали 4,5 тысячи детей", - сказано в пресс-релизе.