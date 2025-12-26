Анохин рассказал о реализации на Смоленщине ключевых инфраструктурных проектов

Губернатор принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 26 декабря. Губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал ключевых инфраструктурных проектах, реализуемых в регионе при поддержке федерального правительства. Пост в своем Telegram-канале он опубликовал по итогам заседания штаба правительственной комиссии по региональному развитию с участием зампреда правительства России Марата Хуснуллина, где были подведены предварительные итоги совместной работы за 2025 год, в центре обсуждения – ход реализации программ в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".

"При поддержке федерального правительства в регионе реализуем ряд ключевых инфраструктурных проектов. <…> Программа "Формирование комфортной городской среды" в 2025 году выполнена на 100%. Практически реализован и план жилищного строительства – в этом году введено свыше 408 тыс. кв. метров жилья. Продолжаем расселение из аварийного жилья. С 2019 года новые квартиры получили более 1,8 тысячи человек, плановые значения перевыполнены", - написал он.

Отмечается, что в рамках проекта "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах" в регионе определены 27 опорных пунктов. Утверждена региональная программа развития инфраструктуры в малых городах и сельских поселениях. Она включает работу по 15 направлениям от ЖКХ и дорожного хозяйства до медицины, образования, транспорта и благоустройства.

"Подвели итоги дорожного строительства. Реализуем проекты по обновлению участков автомобильных дорог, в том числе федерального значения. До конца года откроем участок дороги "Орел – Брянск – Смоленск до границы Республики Беларусь - Белик – Борок - Ворошилово", - добавил глава региона.

Также Анохин рассказал, что отдельное внимание уделили реализации инфраструктурных бюджетных и казначейских кредитов. "Заемные средства направляем на строительство детских садов, развитие коммунальной инфраструктуры, реализацию инфраструктурных проектов, в том числе реконструкцию аэродрома Смоленск (Северный)", - написал губернатор.