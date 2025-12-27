В Вязьме на Смоленщине открыли новый автомобильный путепровод

Стоимость проектирования и строительства превысила 2,7 млрд рублей, основная часть выделена из федерального бюджета

ТАСС, 27 декабря. В Вязьме Смоленской области открыли новый автомобильный путепровод на месте бывшего Панинского моста, сообщил в пятницу в своем аккаунте в национальном мессенджере MAX губернатор Василий Анохин.

"Это важный инфраструктурный объект, соединяющий несколько районов города с промышленным центром, а также наш регион с Калужской областью. Все работы выполнены при поддержке правительства России", - сообщил Анохин, добавив, что открытие состоялось при участии зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина по видеоконференцсвязи.

Протяженность моста - 316 м. Ширина сооружения - почти 17 м. Отмечается, что при строительстве особое внимание уделялось качеству и безопасности. Тротуары обустроены в одном уровне с проезжей частью. По всей длине путепровода смонтированы системы освещения и видеонаблюдения. Стоимость проектирования и строительства моста составила более 2,7 млрд рублей. Основная часть средств выделена из федерального бюджета. "Именно решение федерального правительства позволило возвести объект в сжатые сроки", - добавил губернатор