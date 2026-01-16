Челябинская область вошла в число лидеров первого конкурса Президентских грантов 2026 года

Регион занял второе место в России (без учета Москвы) и первое место в Уральском федеральном округе по количеству победителей

ТАСС, 16 января. Челябинская область заняла второе место в России (без учета Москвы) и первое место в Уральском федеральном округе по количеству победителей первого конкурса Президентских грантов 2026 года, сообщили в управлении пресс-службы и информации облправительства со ссылкой на губернатора Алексея Текслера. Поддержку получат 55 проектов некоммерческих организаций региона на общую сумму около 128 млн рублей.

"Это результат системной работы наших некоммерческих организаций, их профессионализма и вовлеченности в решение социальных задач. Мы видим, что инициативы южноуральцев востребованы и получают признание на федеральном уровне. Мы благодарим Фонд президентских грантов за доверие и высокую оценку инициатив Челябинской области. Наша задача – обеспечить качественную реализацию проектов и распространить лучшие практики в регионе и за его пределами. Продолжим создавать условия, чтобы такие проекты развивались и приносили реальную пользу людям", – подчеркнул глава региона.

В управлении рассказали, что самый крупный грант в регионе – 14,9 млн рублей – получила автономная некоммерческая организация "Звездный дождь". Проект "Развитие аутизм-специфичных программ помощи в Челябинской области с последующим тиражированием в другие регионы России" направлен на создание региональной модели комплексной поддержки для детей с расстройствами аутистического спектра. Она будет основана на доказательных подходах и соответствовать клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения России.

"По итогам конкурса гранты Президента Российской Федерации всего получат 1 469 некоммерческих организаций России, а общая сумма поддержки составит 4,9 млрд рублей. Это рекордный объем финансирования, распределенный за один конкурс за все время работы Фонда президентских грантов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прием заявок на второй конкурс Президентских грантов 2026 года стартует 2 февраля 2026 года. Подать заявку можно до 16 марта 2026 года на портале президентскиегранты.рф. Специалисты Фонда поддержки гражданских инициатив Челябинской области оказывают поддержку НКО при подготовке и оформлении заявок на конкурс, добавили в управлении.

Ранее генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов отмечал, что качество заявок от конкурса к конкурсу повышается. "Команды серьезно относятся к анализу культурной жизни родных регионов, как итог - мы получаем социокультурные проекты, которые с момента получения грантовых средств востребованы и полностью готовы к тому, чтобы быть реализованными", - сказал Карманов, которого цитируют в пресс-службе Фонда.

Система грантовой поддержки некоммерческого сектора от государства была создана как альтернатива западному финансированию, заявлял ранее начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на форуме Общественной палаты РФ "Сообщество".

"Огромное число некоммерческих организаций перешло с западного финансирования на российское. Вообще, зачем сначала создавались эти грантовые конкурсы? Для того чтобы создать альтернативу западному финансированию. <...> То, что удалось гражданское общество перетащить с этой системы финансирования на систему финансирования через Фонд президентских грантов и Фонд культурных инициатив, - это большое достижение, я вас с этим поздравляю. Это одна из гарантий устойчивости нашей внутриполитической системы", - отмечал Новиков.