Шумков: бюджет Курганской области в 2025 году впервые перешагнул отметку в 100 млрд рублей

Показатель выше уровня 2024 года на 11%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Объем бюджета Курганской области в 2025 году впервые превысил отметку в 100 млрд рублей, увеличившись на 11% по сравнению с годом ранее. В том числе, собственные доходы бюджета региона выросли на 24%, заявил в своем канале в МАХ губернатор области Вадим Шумков, подводя предварительные итоги финансового года.

"Подвели предварительные итоги финансового года. Как и планировали, бюджет Курганской области впервые в своей истории перешагнул отметку в 100 млрд рублей, увеличившись к уровню 2024 года на 11%. При этом собственные доходы бюджета выросли на 24%", - написал он.

Шумков отметил, что регион по этому показателю занимает первое место в Уральском федеральном округе и девятое в стране.

"Спасибо руководству страны за поддержку наших проектов и инициатив, которые стали основой этого роста и развития. Спасибо вам за труд, земляки", - подчеркнул он.

Курганская область заняла первое место в России по индексу промпроизводства по итогам 2024 года и удерживала лидерство на протяжении 2025 года, также регион занимал в 2024 году лидерские позиции по темпам роста среднемесячной заработной платы и реальных денежных доходов населения, по данным правительства области. Кроме того, в АПК регион занимал первое место по темпам роста производства по итогам 2022 года, а также четвертое - по итогам 2024 года, а в 2025 году аграрии собрали очередной рекордный урожай - более 2,5 млн тонн зерна и маслосемян.

Благодаря реализации тысяч инвестпроектов регистрируемая безработица в Курганской области снизилась в 39 раз и составила 0,2%, что также является одним из лучших результатов в стране, добавили в пресс-службе губернатора. Ежегодно растет и ввод жилья - по темпам ввода область, по последним данным, на седьмом месте по РФ.