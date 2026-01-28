Людмила Бабушкина обозначила направления работы законодателей и правоохранителей

Спикер заксобрания Свердловской области приняла участие в заседании коллегии ГУ МВД России по региону

Председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев, спикер законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога © Департамент информационной политики заксобрания Свердловской области

ТАСС, 28 января. Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина заявила, что обеспечение безопасности и повышение качества жизни уральцев являются приоритетными направлениями совместной работы законодательной власти Свердловской области и правоохранительных органов. Об этом спикер заксобрания сообщила сегодня в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по региону, где были подведены итоги работы полиции в 2025 году и обозначены планы на первое полугодие 2026 года, сообщают в управлении информационной политики облпарламента.



"Деятельность органов внутренних дел – это основа правопорядка и безопасности в государстве. Своим ежедневным трудом вы обеспечиваете реализацию конституционных прав граждан на безопасность, формируя тем самым основу доверия государству со стороны жителей региона. Сотрудники областного главка активно участвуют в деятельности профильных и совещательных органов государственной власти региона, где их профессиональный опыт помогает в выработке эффективной правоохранительной политики", - цитируют Бабушкину в управлении.



Депутаты законодательного собрания высоко ценят конструктивное взаимодействие с органами внутренних дел, добавили там.



"Наше многолетнее сотрудничество направлено на достижение общих целей – обеспечение безопасности и повышение качества жизни наших граждан. Законодательное собрание своевременно реагирует на новые вызовы в сфере безопасности и правопорядка, развивая соответствующую нормативную базу. Сферы общественной безопасности, противодействия коррупции, защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечение жителей региона возможностью получения бесплатной юридической помощи являются для нас важнейшими направлениями законотворческой деятельности", – добавила Бабушкина.



Среди совместно выработанных нормативно-правовых актов председатель заксобрания отметила закон "Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области". За время действия в данный закон 10 раз вносили необходимые изменения. 77 раз депутаты вносили изменения в областной закон "Об административных правонарушениях на территории Свердловской области". 14 изменений внесли в закон "О бесплатной юридической помощи в Свердловской области". В 2025 году принят закон о запрете розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков на отдельных территориях, напомнили в управлении.