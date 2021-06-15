В Волгограде открыли центр электронного медицинского образования

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Центр электронного медицинского образования с 37 виртуальными операционными кабинетами открыли в Волгограде при государственном медицинском университете (ВолгГМУ). Он стал первым обучающим центром такого масштаба в России. Об этом 15 июня сообщили в пресс-службе обладминистрации по итогам совещания, которое провел губернатор региона Андрей Бочаров на площадке центра.

Обучение и повышение квалификации в ЦЭМО ВолгГМУ будут проходить три тысячи специалистов ежегодно. В четырехэтажном здании после комплексной реконструкции разместились 37 симуляционных кабинета, процедурные и смотровые. А также палаты интенсивной терапии и специализированной помощи. Все это позволит максимально приблизить образовательный процесс к условиям реального лечебного учреждения.

"Это единственный и первый такого масштаба центр медицинского электронного обучения в России, который отвечает самым высоким требованиям. ВолгГМУ - один из лучших медуниверситетов России, где обучаются тысячи студентов из разных стран мира. Это еще и системообразующая база подготовки медперсонала для лечебных учреждений региона. С вводом ЦЭМО мы получили еще один элемент, который будет способствовать повышению качества образования медицинских специалистов в регионе: он даст им дополнительную практику, уверенность в своей квалификации", - сообщили в пресс-службе Андрея Бочарова.

Глава региона ознакомился с возможностями ЦЭМО, где сконцентрированы более 250 единиц современного оборудования для отработки реанимационных действий и практически всех медманипуляций.