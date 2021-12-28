В Хабаровском крае в колледжах и техникумах обновили 16 мастерских по нацпроекту

ХАБАРОВСК, 28 декабря. /ТАСС/. В Хабаровском крае модернизировали мастерские в четырех колледжах и техникумах, по нацпроекту "Образование" обновлено 16 помещений. Об этом сообщила ТАСС заместитель министра - начальник управления профессионального образования министерства образования и науки региона Елена Шадуя.

"Для подготовки квалифицированных кадров для ключевых отраслей экономики края в Хорском агропромышленном техникуме, Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности, Хабаровском дорожно-строительном техникуме и Губернаторском авиастроительном колледже Комсомольска-на-Амуре созданы 16 мастерских, оснащенных современным оборудованием, на общую сумму около 170 млн рублей", - сказала Шадуя.

Работа велась по проекту "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В мастерских провели ремонт, закупили новое оборудование, технику, установили современные станки. В будущем году еще в пяти техникумах и колледжах края будут открыты 12 мастерских, уточнила Шадуя. Всего с 2022 по 2024 год в крае по нацпроекту в техникумах и колледжах планируется создать 40 новых мастерских, оснащенных современной материально-технической базой.

Она добавила, что с этого года национальный проект "Образование" был дополнен новым проектом "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". "Главной задачей на 2021 год было разработать и внедрить программы воспитания и социализации учащихся не менее чем в 90% учреждений. На сегодняшний день реализация программ начата в 100% образовательных организаций края", - сказала собеседница агентства.

Другие проекты

Современные условия образования в регионе создаются и по другим проектам нацпроекта "Образование". Так, по проекту "Цифровая образовательная среда" в 2022 году откроется Центр цифрового образования IT-куб. "В крае идет работа по созданию региональной сети Центров цифрового образования детей IT-куб. Задача центров - обучение детей по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, а также навыкам и компетенциям в сфере информационных технологий. <...> В 2022 году еще один центр будет открыт в Комсомольске-на-Амуре на базе Инженерной школы", - сказал ТАСС заместитель министра - начальник управления инфраструктуры, имущественного комплекса и информатизации образования министерства образования и науки Хабаровского края Виталий Бруцкий.

Центр IT-куб - это инновационная площадка дополнительного образования, направленная на развитие компетенций школьников в области программирования. В сентябре этого года в регионе открылся IT-куб на базе школы в селе Восточное Хабаровского района, в нем бесплатно могут обучаться 400 детей. Еще два центра работают в Хабаровске.

По проекту "Цифровая образовательная среда" в крае также идет работа по оснащению новыми компьютерами школ и техникумов. "В этом году в 81 школе и трех техникумах обновлено компьютерное оборудование. В 2022 году технику планируется поставить еще в 69 образовательных учреждений", - сказал Бруцкий агентству.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.