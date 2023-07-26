Здание самого северного университета России реконструируют к 1 сентября 2025 года

Заполярный государственный университет в Норильске модернизируют при поддержке "Норникеля"

НОРИЛЬСК, 26 июля. /ТАСС/. Здание Заполярного государственного университета в Норильске, самого северного вуза России, реконструируют к 1 сентября 2025 года. Об этом на встрече врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова с горожанами сообщил мэр Норильска Дмитрий Карасев.

"В этом году университет распределил свои мощности по разным учреждениям нашего города. Сделано это для того, чтобы начать масштабные работы по его преобразованию. <….> Университет стоит в строительных лесах, огорожен, подрядчик зашел туда, чтобы полным ходом выполнять работы. В планах - открыть двери обновленного университета 1 сентября 2025 года", - рассказал Карасев.

По словам мэра, модернизация университета ведется при поддержке градообразующего предприятия - "Норникеля". По инициативе компании планируется также строительство кампуса вуза.

Ранее сообщалось, что согласно стратегии социально-экономического развития Норильска, в 2035 году число обучающихся в вузе увеличится с 1,5 тыс. до 2,2 тыс. Предполагается, что университет в Норильске станет лучшим инженерным вузом Арктики.

Заполярный государственный университет им. Н. М. Федоровского - единственный государственный вуз на полуострове Таймыр на севере Красноярского края. В 1944 году в Норильске был открыт Норильский горно-металлургический техникум. В 1947 году в здании техникума был открыт учебно-консультационный пункт Всесоюзного заочного политехнического института, а в 1959 году - вечерний факультет Красноярского института цветных металлов. В 1961 году на базе этого факультета, заочного института и горно-металлургического техникума был создан вуз.