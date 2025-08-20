Значительный рост заявлений от поступающих отмечен на программы бакалавриата и специалитета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Количество абитуриентов, желающих поступить на программы бакалавриата и специалитета в Санкт-Петербургском государственном университете, увеличилось почти на 50% в 2025 году. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич.

"В этом году у нас значительный рост количества заявлений от поступающих - увеличение практически на 50%, мы получили 170 тыс. заявлений на программы бакалавриата и специалитета. В прошлом году у нас было 113 тыс. заявлений. <…> Через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" было подано практически 100% заявлений - 169 тыс.", - сказал он.

По его словам, в этом году университет увеличил количество бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета практически на 10%. Увеличение произошло по направлениям подготовки, которые обеспечивают технологический суверенитет России: "Математика и механика", "Компьютерные и информационные науки", "Физика и астрономия", "Математика и вычислительная техника". Несмотря на увеличение бюджетных мест, средний бал зачисленных остался высоким - более 90 баллов на один предмет. Конкурс по некоторым направлениям подготовки составил почти 160 человек на место.

Как отметил Бабич, заявления от абитуриентов поступали со всех регионов России, поэтому традиционно среди зачисленных около 75% студентов - не жители Петербурга. Всего в этом году в СПбГУ будет принято более 10 тыс. человек.