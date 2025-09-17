По программам специалитета были зачислены 50 тыс. человек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. При поступлении в российские медицинские вузы в 2025 году 15 абитуриентов претендовали на одно место, всего по программам специалитета были зачислены 50 тыс. человек. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"В высшие учебные заведения Минздрава было подано 415 тыс. заявлений, что на 20% больше по сравнению с 2024 годом, и конкурс составил в среднем по нашим вузам 15 человек на место", - сказал Мурашко.

По его словам, всего в 2025 году на программу специалитета были приняты 50 тыс. человек. В ординатуру поступили 26 тыс. человек, при этом на одно место претендовали три человека. Как отметил министр, ординаторы активно привлекаются во время учебы к оказанию медицинской помощи после прохождения определенной подготовки и подтверждения своих знаний.

Мурашко подчеркнул, что также увеличился набор по программам среднего специального медицинского образования - за пять лет число мест в медколледжах выросло на 60%, конкурс на данное направление составил три человека на место. Всего в 2025 году были зачислены 130 тыс. человек.