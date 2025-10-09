Президентская академия и Таджикистан будут совместно готовить госуправленцев

Стороны собираются проводить образовательные программы повышения квалификации и краткосрочные стажировки, сообщили в пресс-службе РАНХиГС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президентская академия (РАНХиГС) и Агентство государственной службы при Президенте Республики Таджикистан будут совместно готовить кадры в сфере госуправления. Соответствующее соглашение уже подписано, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Президентская академия (РАНХиГС) подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством государственной службы при Президенте Республики Таджикистан. Подписание состоялось в рамках государственного визита Владимира Путина в Душанбе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза рассказали, что стороны будут проводить совместные образовательные программы повышения квалификации, краткосрочные стажировки для государственных гражданских служащих Таджикистана и другие образовательные проекты в сфере госуправления.

"Для нас большая честь быть частью масштабной работы, которую Россия и Таджикистан ведут в области образования и подготовки кадров. Президентская академия давно является партнером таджикских коллег, и я уверен, что сегодняшнее соглашение придаст новый импульс нашему партнерству. Вместе мы будем работать над тем, чтобы формировать современных и востребованных лидеров для госуправления, обмениваться лучшими практиками и опытом двух стран", - приводятся в сообщении слова ректора Президентской академии Алексея Комиссарова.

Одно из основных направлений - обучение государственных служащих Таджикистана на программах повышения квалификации и переподготовки Президентской академии. Так, в рамках деятельности Базовой организации стран СНГ с 2022 году уже было обучено более 200 государственных служащих Таджикистана на программах "Государственное управление в XXI веке", "Управление государственными проектами как инструмент достижения стратегических целей", "Цифровые технологии для улучшения государственного управления" и других, уточнили в Президентской академии.

В академии учатся 187 студентов из Таджикистана, они активно участвуют в студенческих и научных мероприятиях, укрепляя связи между странами.