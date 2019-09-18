Международная конференция по химии прошла в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Международная конференция по химии, собравшая 180 участников, прошла в Дагестане 17-18 сентября. Об этом ТАСС в среду сообщил доктор педагогических наук Марат Ахметов, автор учебных пособий по химии корпорации "Российский учебник", которая выступила одним из организаторов мероприятия.

"В конференции по химии в Дагестане приняли участие около 180 человек из разных стран, в том числе Азербайджана, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов", - сообщил он.

Ахметов отметил, что конференция была посвящена как проблемам химической науки, так и проблемам обучения химии в школах и вузах. "Было проведено пленарное заседание с докладами, а также представлено пять секционных заседаний по разным проблемам", - рассказал он.

В частности, одной из обсуждаемых проблем на конференции стало недостаточное финансирование проведения школьных экспериментов по химии. "Проблема состоит в том, что школы - это муниципальные образовательные организации, а у муниципалитетов не всегда есть такие возможности по финансированию. В связи с чем участники высказывали пожелания, чтобы государство в этом участвовало", - сказал он.

Кроме того, обсуждались проблемы сельских школ, прежде всего их кадрового состава, проблема учебников, связанная с резким изменением Федерального перечня учебников и другие. По итогам мероприятия вышел сборник с основными докладами конференции. По словам Ахметова, с его содержанием можно будет ознакомиться онлайн в базе данных Российского индекса научного цитирования.

Организаторами конференции выступили Дагестанский институт развития образования, Дагестанский педагогический университет и корпорация "Российский учебник". Проведение конференции было приурочено к Международному дню таблицы Менделеева.