Обрушение в здании ИТМО в Петербурге произошло из-за перегруза конструкций

Ранее врио губернатора города Александр Беглов, лично работавший на месте происшествия, подчеркнул, что версия причины ЧП только одна - связь с реконструкцией здания. По его словам, "других версий нет - экстремальных или каких-то других".

В субботу в ИТМО произошло обрушение перекрытий этажей с пятого по второй и частичное обрушение кровли. Погибших и пострадавших нет, из здания было эвакуировано более 80 человек.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Обрушение кровли и перекрытий в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге произошло из-за перегруза конструкций, сообщил журналистам в воскресенье глава оперативного штаба - вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

В настоящее время идет разбор завалов на улице Ломоносова, куда упала часть обрушившихся материалов, одновременно идет проверка устойчивости конструкций внешнего периметра здания, из зоны обрушения выносят наиболее ценное оборудование. По завершении проверки начнется разбор завалов внутри здания, его будут вести через кровлю, при этом доступ случайных людей будет исключен. Площадь обрушения, по последним данным, составила около тысячи квадратных метров.

Чтобы избежать дальнейшего обрушения, в здании сделано более 60 подпорных стенок, сказал Кириллов. Отвечая на вопрос ТАСС, он сказал, что "оценка ущерба пока не производилась".

Кириллов уточнил также, что идет проверка информации о том, что в 2018 году проектировщики нашли некоторые следы гнили на балках в этом здании. "Проверяется, и, возможно, в этом есть доля истины", - сказал он.

В МЧС предварительной причиной ЧП назвали нарушение технических требований при проведении ремонтных работ, Следственный комитет России по факту обрушения перекрытий возбудил уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). В прокуратуре Петербурга ТАСС сообщили, что расследование дела взято на контроль.