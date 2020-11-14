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Пандемия COVID-19

Рособрнадзор: итоговое сочинение могут перенести, если эпидситуация в России не улучшится

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев подчеркнул, что все регионы будут писать сочинение в единую дату

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Итоговое сочинение, "зачет" по которому является допуском к сдаче единого государственного экзамена, может быть перенесено, если эпидемическая ситуация в России не стабилизируется. Соответствующее заявление сделал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью "Российской газете", опубликованном в субботу.

"Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены", - сказал Музаев. По его словам, решение по этому поводу может быть принято в ближайшие дни.

Музаев подчеркнул, что все регионы будут писать сочинение в единую дату. "Мы не предполагаем сценария, когда какие-то субъекты напишут и расслабятся, а другие не напишут", - сказал глава ведомства.

В настоящее время итоговое сочинение для одиннадцатиклассников запланировано на 2 декабря.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 903 253 случая заражения, выздоровели 1 425 529 человек, умерли 32 834. Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составляет 444 890.

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РоссияПандемия COVID-19
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