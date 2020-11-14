РПЦ надеется на переговоры духовных лидеров Азербайджана и Армении с ее посредничеством

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что Русская православная церковь надеется на возобновление переговоров между религиозными лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Существовал и существует механизм трехсторонних переговоров, когда армянский патриарх, глава Духовного управления мусульман Кавказа и Патриарх Московский и всея Руси встречаются, обсуждают существующие проблемы и принимают соответствующие решения, - сказал митрополит в субботу в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". - Думаю, что сейчас настало время возвратиться к этому формату. <...> Я очень надеюсь, что в ближайшее время возобновятся переговоры между религиозными лидерами Армении и Азербайджана при посредничестве московского патриарха, и тогда можно будет решать вопросы, связанные с восстановлением и нормальным функционированием религиозных объектов на территории обеих стран".

Митрополит надеется, что религиозные лидеры при посредничестве патриарха сумеют внести свой вклад в умиротворение ситуации и в установление прочного мира не только на земле Нагорного Карабаха, но и в установление мира в двух странах, между которыми существует конфликтная ситуация и спорная территория. "Речь идет и о храмах, и о мечетях - речь идет о том, чтобы каждая конфессия в полной мере могла осуществлять свое служение вне зависимости от политической обстановки и от политической конъюнктуры", - добавил митрополит.

9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Условия мира вызвали в Армении протесты оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Президент республики Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения сложившейся ситуации.