В Клайпедском порту ведут работы по сбору загрязнивших акваторию нефтепродуктов

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Работы по сбору нефтепродуктов, загрязнивших акваторию, ведутся в субботу в Клайпедском государственном морском порту Литвы на Балтике. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил представитель Клайпедской морской инспекции Донатас Багочюс.

"В акватории порта установлены адсорбирующие загрязнение боны, идет сбор нефтепродуктов", - сообщил он. Длина пятна составляет 5 км, ширина - 20 м. "Это легкие нефтепродукты. Загрязнение было замечено вовремя, ситуация находится под контролем", - утверждал представитель инспекции. Предпринимаются меры, чтобы нефтепродукты не попали из Куршского залива, где находится порт, в Балтийское море.

Ведомство, по словам Багочюса, расследует обстоятельства инцидента. Скорее всего, загрязнение попало в залив с какого-го из судов.