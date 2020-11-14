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В Клайпедском порту ведут работы по сбору загрязнивших акваторию нефтепродуктов

Длина пятна составляет 5 км, ширина - 20 м

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Работы по сбору нефтепродуктов, загрязнивших акваторию, ведутся в субботу в Клайпедском государственном морском порту Литвы на Балтике. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил представитель Клайпедской морской инспекции Донатас Багочюс.

"В акватории порта установлены адсорбирующие загрязнение боны, идет сбор нефтепродуктов", - сообщил он. Длина пятна составляет 5 км, ширина - 20 м. "Это легкие нефтепродукты. Загрязнение было замечено вовремя, ситуация находится под контролем", - утверждал представитель инспекции. Предпринимаются меры, чтобы нефтепродукты не попали из Куршского залива, где находится порт, в Балтийское море.

Ведомство, по словам Багочюса, расследует обстоятельства инцидента. Скорее всего, загрязнение попало в залив с какого-го из судов.

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