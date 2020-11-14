Потомки эмигрантов отметили 100-летие Русского исхода во Владимиро-Суздальском музее

ВЛАДИМИР, 14 ноября. /ТАСС/. Потомки русских эмигрантов, покинувших родину осенью 1920 года, отметили 100-летие Русского исхода во Владимире. Основным мероприятием стало посещение центральной экспозиции этого года - выставки "Пыль чужих дорог… Владимирские страницы истории русского зарубежья" во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, передает корреспондент ТАСС.

В ноябре 1920 года Русская армия генерала Петра Врангеля - последняя вооруженная сила белого движения на Юге России во время Гражданской войны 1917-1923 годов - эвакуировалась из Крыма в Константинополь. Пришло 126 судов, на которых было эвакуировано около 150 тыс. человек. Событие вошло в историю под названием "Русский исход", столетие которого отмечается в ноябре 2020 года.

"Сегодня мы принимаем людей, дедушки и бабушки которых покидали Россию, но потомки остались по-настоящему русскими людьми. И когда ты выходишь в палаты, и Ксения Баумгартен подходит к малой витрине, видит работу Альберта Бенуа и говорит: "Ах, у вас есть работы моего дяди?!", когда Елизавета Апраксина, потомок первого предводителя дворянства Владимирской губернии подходит к фотографии, предоставленной нам Музеем русского зарубежья, и на одной из них узнает своего дедушку, в такие моменты испытываешь ощущение, что цепочки не прерываются", - отметила в беседе с журналистами гендиректор Владимиро-Суздальского музея Светлана Мельникова.

Она провела экскурсию для шести потомков эмигрантов, приехавших во Владимир, - в Россию в разное время они вернулись из Австралии, Франции, Бельгии и других стран. Основное их внимание было приковано к выставке "Пыль чужих дорог… Владимирские страницы истории русского зарубежья", посвященной 100-летию Русского исхода и ставшей итогом пятилетней работы музейщиков. Она рассказывает о судьбах эмигрантов, связанных с Владимирским краем, в экспозиции представлены личные вещи писателя Ивана Шмелева, белых генералов, представителей владимирского дворянства.

"[В эти дни] мы поминаем ушедших, тех, кто были расстреляны. У каждого из нас многие погибли в те годы, кто-то - во время боев в Крыму, кто-то в результате эвакуации, кто-то был расстрелян в Крыму. Мы всегда помним наших погибших", - сказала журналистам уроженка Бельгии Елизавета Апраксина. Уже 25 лет она живет в России и приезжает во Владимирскую область на место разрушенной усадьбы предков.

Тема русского зарубежья по-новому зазвучала на площадке Владимиро-Суздальского музея после того, как в 2016 году в состав учреждения вошла усадьба Муромцево, принадлежавшая дворянскому роду Храповицких. Благодаря исследовательской работе музейщикам удалось найти место погребения последнего предводителя владимирского дворянства Владимира Храповицкого в немецком Висбадене. Концепция развития усадьбы предполагает создание Центра русской эмиграции.