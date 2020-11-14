В провинции Хайнань запустили систему единого окна при работе с кадрами

ХАЙКОУ /Китай/, 14 ноября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань на базе кадрового сервисного центра запустили службу единого окна для оказания различных услуг. Как пишет местная газета "Хайнань жибао", это знаменовало собой новый этап в строительстве единой системы по работе с кадрами в рамках проекта по созданию свободного торгового порта на Хайнане.

Система единого окна заработала не только на базе Хайнаньского кадрового сервисного центра, но и на аналогичных платформах в городах Хайкоу, Санья, Даньчжоу, Чэнмай и Янпу. Запуск соответствующего сервиса, пишет издание, значительно повысит эффективность работы с кадрами при решении различных регистрационных вопросов. Служба единого окна теперь позволяет быстро оказывать услуги по 47 позициям. Скорость обработки документов при этом возрастет примерно на 62%.

Привлечение высококвалифицированных специалистов и совершенствование системы документооборота при решении кадровых вопросов является важной частью построения в провинции свободного торгового порта. Новый виток этой работы был начат после публикации 1 июня программы его развития. Согласно этому документу Хайнань будет превращен в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта на территории провинции к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.