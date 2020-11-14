В пригороде Парижа вечеринка на 300 человек завершилась столкновениями с полицией

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Массовая вечеринка, устроенная в ночь на субботу в департаменте Валь-де-Марн во время действия режима карантина, завершилась столкновениями с полицией. Об этом сообщила префектура парижской полиции в Twitter .

"В ночь на субботу полиция прибыла в коммуну Жуанвиль-ле-Понн, где проходила вечеринка. 300 человек, присутствовавшие на ней, полностью игнорировали санитарные правила и были разогнаны силами правопорядка", - говорится в сообщении префектуры.

По информации полиции, организаторы нелегальной вечеринки превратили в ночной клуб с танцевальной площадкой, барными стойками и местами для кальяна один из павильонов, расположенных в жилом районе коммуны. Прибывшие на место жандармы попытались разогнать вечеринку, однако в ответ на это в них начали бросать бутылки. В результате столкновений один из гостей праздника получил травму глаза и был доставлен в ближайший госпиталь.

В префектуре полиции сообщили о намерении "подать жалобу на насилие со стороны агрессивно настроенных лиц".

Во Франции с 30 октября как минимум до 1 декабря повторно введен режим самоизоляции. Закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы, клубы, магазины, продающие товары не первой необходимости. Из-за риска распространения коронавируса в стране запрещены какие-либо массовые собрания людей. Штраф за нарушение правил карантина составляет €135.

Согласно последним данным органов здравоохранения, с начала эпидемии во Франции выявлено более 1,9 млн случаев COVID-19. Число умерших с марта составляет почти 44 тыс.