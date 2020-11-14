В Ницце около 1,5 тыс. человек приняли участие в манифестации против карантинных мер

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. человек приняли участие в субботу в демонстрации против карантинных мер, действующих во Франции с 30 октября в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в префектуре полиции.

Среди участников акции протеста - владельцы кафе и ресторанов, представители гостиничного бизнеса, коммерсанты, недовольные действиями властей по борьбе с коронавирусом. В манифестации также приняли участие представители движения "желтых жилетов". "Мы не можем согласиться с тем, что правительство принимает меры в одностороннем порядке, без консультаций с местными жителями", - сказал владелец одного из баров в центре Ниццы.

Демонстранты прошлись колонной по главным улицам города в сопровождении сил правопорядка. По информации полиции, акция прошла без каких-либо инцидентов.

Манифестация в субботу также состоялась в Марселе. В акции протеста, организованной по призыву Конфедерации малых и средних предприятий департамента Буш-дю-Рон, приняли участие несколько сотен человек.

Во Франции с 30 октября как минимум до 1 декабря повторно введен режим самоизоляции. Закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы, клубы, магазины, продающие товары не первой необходимости. Из-за риска распространения коронавируса в стране запрещены какие-либо массовые собрания людей. Штраф за нарушение правил карантина составляет 135 евро.

Согласно последним данным органов здравоохранения, с начала пандемии во Франции выявлены более 1,9 млн случаев COVID-19. Число умерших с марта составляет почти 44 тыс.