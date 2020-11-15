В России вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий отмечают в России. В соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН памятным днем считают третье воскресенье ноября. В этом году оно приходится на 15 ноября.

"В День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий я обращаюсь к тем, кто знает, что значит потерять близких в автоаварии, а также ко всем участникам движения, в чьих силах предотвратить трагедии на дорогах, следуя правилам дорожного движения, осознающим, как близки по своему значению слова "безопасность дорожного движения" и "сохраненная человеческая жизнь", - этими словами глава Госавтоинспекции России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников начал свое традиционное обращение.

Он отметил, что в России в настоящее время идет масштабная реализация федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "За каждым реализованным мероприятием стоят десятки тысяч спасенных жизней", - подчеркнул глава Госавтоинспекции.

Черников также добавил, что, говоря о предпринимаемых усилиях, нельзя забывать о роли "человеческого фактора". Безответственное поведение на дороге уносит и ломает жизни, несет боль и страдание.

Всего, по данным ГИБДД, с января по октябрь этого года произошло около 120 тыс. ДТП, в которых погибли более 13 тыс. человек, в том числе более 640 детей и подростков в возрасте до 18 лет, еще более 151 тыс. ранены, и почти 20 тыс. из них - это дети и подростки.

Акции в регионах

Ко Дню памяти жертв ДТП Михаил Черников направил письма-обращения главам основных конфессий России - РПЦ, мусульманам, иудеям и буддистам. 15 ноября во многих храмах священники обратятся к прихожанам с призывом соблюдать правила дорожного движения. Как рассказали в Госавтоинспекции, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в этом году решено отказаться от традиционных массовых мероприятий. Большая часть акций пройдет в безопасном дистанционном режиме или с ограниченным числом участников. Часть мероприятий уже состоялась накануне.

Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области прошла акция "Письмо водителю". Дети писали письма-обращения к водителям, призывая их соблюдать правила дорожного движения. В Орловской области в онлайн-режиме провели тематический круглый стол, после чего участники мероприятия направились к Аллее памяти, где посадили деревья в память о погибших в 2020 году на дорогах Орловской области.

В большей части регионов мероприятия, посвященные Дню памяти жертв ДТП, пройдут 15 ноября. В Пскове сотрудники Госавтоинспекции проведут акцию "Скажи нет новым трагедиям!", в рамках которой дети напишут обращения к участникам дорожного движения и сделают световозвращатели. В Челябинской области состоятся сразу несколько мероприятий. В самом Челябинске уже стартовала онлайн-акция "Вспомни о близких", в рамках которой люди записывают видеообращения с призывом соблюдать ПДД и размещают их в социальных сетях с хэштегом #Вспомниоблизких.

В Омске сегодня пройдет автопробег эвакуаторов, груженых поврежденными в ДТП автомобилями, на которых разместят тематические плакаты. Колонну будет сопровождать автомобиль дорожно-патрульной службы, через установленный громкоговоритель сотрудник ДПС будет обращаться к гражданам, привлекая их внимание к происходящему. В Смоленской, Курганской, Новгородской областях, Приморском крае и других регионах России также почтят память погибших в автокатастрофах и проведут мероприятия, акцентирующие внимание на социальной значимости проблемы.

Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников в своем обращении также выразил соболезнование семьям погибших в ДТП и призвал всех россиян пересмотреть свое отношение к проблемам безопасности на дорогах, стать более ответственными пешеходами, водителями. "Соблюдение правил дорожного движения, взаимное уважение - едва ли не единственная гарантия нашей безопасности - личной и общественной", - заключил он.