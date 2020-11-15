Жители сирийского города рассказали, что террористы заставляли их принять ислам

МААЛЮЛЯ /Сирия/, 15 ноября. /ТАСС/. Террористы, захватившие на непродолжительное время в 2013 году древнейший сирийский христианский город Маалюля, заставляли его жителей под угрозой расправы принимать ислам, рассказали журналистам потерпевшие.

"Это пещера отца Иосифа. Здесь сидел их главарь. С большой бородой и огромной саблей. А вокруг были его солдаты, они целились в меня. Они потребовали, чтобы я отказался от христианства и принял ислам. Я ему сказал: "Ты мусульманин, и слава богу. А я христианин, и тоже слава богу. Почему ты заставляешь меня отказаться от моей веры? Ты думаешь, после этого твоя вера станет сильнее? Нет, не станет", - поделился житель города Тума Фадха.

Террористы захватили Маалюлю в 2013 году и продержались там только три месяца. В это время они заняли расположенный на возвышенности отель "Сафир". Оттуда они уходили грабить храмы и монастыри. Большинство населения было вынуждено прятаться в окрестных пещерах.

Сегодня Маалюля восстанавливается. Уже почти не осталось разрушенных зданий, начали приезжать группы туристов и паломников.

"Сейчас, слава богу, мы живем хорошо. Конечно, очень страшно было, когда пришли боевики. А потом нас эвакуировали. Фактически мы были последними, кто покинул город. Мы постоянно молимся и просим у бога все, чего мы хотим и о чем мечтаем. В основном - чтобы люди меньше страдали и жизнь была более светлой", - рассказала журналистам монахиня монастыря Святой Феклы Маналь Ханна.