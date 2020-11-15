НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск предположил, что в умеренной форме болеет COVID-19. Об этом он написал в субботу в своем Twitter .

Один из пользователей социальной сети уточнил у Маска, болен ли он COVID-19, после того, как тот разместил в Twitter ряд противоречивых заявлений. "Я получаю кардинально разные результаты из разных клиник, но, скорее всего, у меня умеренная форма COVID-19, - пояснил Маск. - Из симптомов у меня есть легкая простуда, что неудивительно, ведь коронавирус и является разновидностью простуды".

В пятницу Маск написал в Twitter, что четырежды за день сдал тест на коронавирус. По его словам, пришли "два отрицательных теста и два положительных".

При этом он задался вопросом о достоверности результатов ПЦР-тестов. "Было бы полезно узнать у людей, которые многое знают об индустрии ПЦР-тестирования, - написал Маск. - Каково примерное число ложных положительных результатов, с учетом всех факторов, при ПЦР-тестах на коронавирус?"

Журнал Forbes 21 июля впервые включил Маска в пятерку самых богатых людей планеты. По данным журнала, состояние 49-летнего предпринимателя оценивается в $74,2 млрд.