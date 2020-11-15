В России впервые выявили более 150 тыс. случаев заражения коронавирусом за неделю

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в России впервые с начала пандемии превысило 150 тыс., следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 9 по 15 ноября штаб сообщил о 151 491 заразившемся против 137 553 неделей ранее. Таким образом, за последние семь дней в стране выявили на 10,1% больше инфицированных, чем в предыдущие.

Число зарегистрированных летальных исходов также оказалось максимальным за все время пандемии. В штабе сообщили о 2 649 умерших на этой неделе, на прошлой было зафиксировано 2 302 смерти. Однако условная летальность нового заболевания осталась на уровне 1,72%.

Также в России, по подсчетам ТАСС, за семь дней впервые выписали более 100 тыс. пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. С 9 по 15 ноября штаб заявил о 115 566 выздоровевших, тогда как с 2 по 8 ноября - о 98 746. Тем не менее доля вылечившихся возросла незначительно - с 74,6% до 74,8%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло на 33 276, до 452 654. Их доля немного снизилась: если в прошлое воскресенье болели 23,6% заразившихся, то в это - 23,5%.