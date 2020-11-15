В Москве за неделю выявили 41 945 заразившихся коронавирусом. Это максимум за пандемию

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за неделю возросло на 41 945. Это новый максимум с начала пандемии, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За последние семь дней в столице, по данным штаба, умерли 498 пациентов с коронавирусом. Это также максимум для Москвы, до этого самое большое число зарегистрированных за неделю смертей - 490 - пришлось на 18-24 мая. Однако показатель летальности нового заболевания в городе продолжает падать: если в прошлое воскресенье он составлял 1,56%, то в это - 1,53%.

Выздоровели в Москве 27 700 человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Доля вылечившихся горожан снижается, за неделю она опустилась с 72,59% до 72,05%.

Число активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, напротив, растет. За семь дней оно увеличилось на 13 747, до 134 814. Прямо сейчас болеет примерно каждый четвертый заразившийся в столице (сюда входят также те, у кого инфекция протекает в легкой форме или вообще без симптомов).

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