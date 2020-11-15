Театры и концертные залы возобновят работу в Нижегородской области

ТАСС, 15 ноября. Власти Нижегородской области приняли решение с 15 ноября возобновить работу театров и концертных залов при заполняемости залов не более 30% и соблюдении социальной дистанции при рассадке зрителей, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Мы продолжаем находиться на втором этапе снятия ограничений. Значит, театры и концертные залы смогут возобновить свою работу. Сейчас есть признаки стабилизации ситуации с заболеваемостью. Это совсем не значит, что угроза миновала, но с учетом тяжелейшего положения дел в отрасли вместе с врачами мы посчитали возможным разрешить работу с жесткими ограничениями", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

По данным ведомства, соответствующие изменения губернатор внес в указ о режиме повышенной готовности. "У подавляющего большинства организаций есть готовность и возможности выполнить все необходимые санитарные требования. В указе прописываем и дополнительные обязательства, в частности заполняемость залов не более 30% на втором этапе снятия ограничений и не более 50% - на третьем этапе. Рассадка допускается с социальной дистанцией не менее двух метров и только на сидячие места", - добавил губернатор Нижегородской области.

Кроме того, во время спектаклей и концертов запрещена работа буфетов и гардеробов, учреждения должны обеспечить разобщение потоков зрителей на входе и выходе.

Уточняется, что театры и концертные залы, даже возобновившие работу, получают возможность до конца года пользоваться мерами поддержки - субсидиями на выплату зарплат и услуг ЖКХ.

В Нижегородской области с начала пандемии выявлено 47 807 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 40 239 человек, умерли 970 человек.