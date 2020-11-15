Трутнев заявил, что проектные институты нужно лишать лицензии за некачественную работу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Институты, которые сдают недоработанную проектно-сметную документацию (ПСД), необходимо лишать лицензии. Об этом в воскресенье заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время осмотра строительной площадки взлетно-посадочной полосы аэропорта Благовещенска.

"По проектно-сметной документации надо разобраться. И если действительно ситуация такая, что люди проектируют, а потом приходится за ними проектировать второй раз, то нужно лишать соответствующие институты лицензии. Они не должны дальше ничего проектировать. Раз не умеют", - сказал он.

Строительные работы на взлетно-посадочной полосе аэропорта Благовещенска начались 15 августа 2019 года и по проекту должны завершиться в ноябре 2021 года. Однако из-за необходимости доработки ПСД сдача объекта сдвигается до ноября 2022 года. Кроме того, смета объекта увеличилась на 1,5 млрд рублей, то есть примерно на 20%. Готовность полосы составляет 30%, на объекте работают 130 человек.

Реконструкцией аэропорта Благовещенска предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, комплексом зданий и сооружений. Конкурсы по поиску подрядчика на эти работы несколько раз признавались несостоявшимися, поэтому ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" обратилось в ФАС России за согласованием на заключение контракта с единственным потенциальным поставщиком услуг на реконструкцию аэропорта - компанией "Гидроэлектромонтаж". После положительного решения ФАС заказчик заключил контракт с подрядчиком.

Длина взлетно-посадочной полосы аэродрома в Благовещенске составляет 2,8 км, после реконструкции она будет на 200 м длиннее. После реконструкции будут устранены все дефекты, которые существуют, несмотря на то, что полосу постоянно ремонтируют. Строительство второй взлетно-посадочной полосы позволит привлечь к выполнению полетов авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", парк которых сейчас аэропорт принимать не может, а, следовательно, распространить на жителей Амурской области программу "плоских тарифов".