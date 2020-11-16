Власти Москвы: большинство крайне тяжелых больных с COVID-19 занимались самолечением

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Большинство пациентов с коронавирусом, попадающих в столичные стационары в крайне тяжелом состоянии, занимались самолечением. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Подавляющее большинство крайне тяжелых больных, которых мы укладываем на койку в наших ковидных стационарах, это результат самолечения. Особенно когда речь идет о поставленном диагнозе, верифицированном диагнозе, не может и не должен человек выбирать тот или иной лекарственный препарат, бегать по аптекам, заказывать на дом, а особенно не должен сам выбирать. В Москве абсолютно полностью мы обеспечены на сегодняшний день всеми лекарственными препаратами, как и противовирусными препаратами, которых нет в аптечной сети коммерческой", - сказал Хрипун.

Он добавил, что в Москве работают более 7 тыс. коммерческих аптек, которые являются самостоятельными объектами хозяйствования и на которые сложно влиять столичным властям.

"Все группы препаратов <...>, включая самые эффективные антибиотики, в достаточно абсолютном количестве с запасом трехмесячного неснижаемого запаса в наших медорганизациях и на центральном складе департамента здравоохранения есть. Мы привозим препараты на дом людям, к которым приходит врач в связи с ОРВИ или коронавирусом, и в стационаре все эти вещи есть. Поэтому здесь для нашей системы здравоохранения никаких рисков нет, кроме того, чтобы люди сами занимались самолечением", - отметил Хрипун.

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд. В 2022-2023 годы доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.