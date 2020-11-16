Ключевой следователь по делу о событиях на "майдане" в Киеве умер от ковида

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Украинский следователь Андрей Ена, который занимался эпизодом о гибели протестующих в центре Киева в 2014 году, умер в результате заражения коронавирусом. Об этом в понедельник сообщается на странице в Facebook Адвокатской совещательной группы, которая объединяет защитников по делу о трагических событиях "майдана".

"11 ноября от коронавируса умер следователь по делам "майдана" Андрей Ена. Это большая потеря для нас и для расследования. Андрей Ена уже длительное время был ключевым следователем по эпизоду расстрела протестующих 20 февраля [2014 года] на улице Институтской [в центре Киева]", - говорится в сообщении.

Адвокаты уточнили, что Ена занимался организацией и проведением следственных экспериментов в рамках дела, в частности, координировал участников, экспертов, работал как со свидетелями, так и с потерпевшими и их представителями, исследовал соответствующие видеоматериалы.

20 февраля 2014 года на Институтской улице в Киеве в ходе событий на "майдане" началась стрельба неустановленных лиц, в том числе снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 80 человек, сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". По разным оценкам, за время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. Еще 919 силовиков считаются пострадавшими, 140 из них получили огнестрельные ранения. При этом в "убийстве мирных граждан" были обвинены спецназовцы, преступления против сотрудников правоохранительных органов не расследуются.