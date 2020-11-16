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Пандемия COVID-19

В Саратовской области для медучреждений закупят 40 автомобилей

На это из регионального бюджета выделили 30 млн рублей

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области выделили из бюджета 30 млн рублей на закупку 40 автомобилей для медицинских учреждений, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб.

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"Для медицинских учреждений Саратовской области закупят автомобили. Из регионального бюджета выделили 30 млн рублей на приобретение 40 легковых автомобилей, 35 из них поставят до конца следующей недели", - говорится в сообщении, распространенном оперштабом.

Уточняется, что закупить автомобили решили в связи с увеличенной нагрузкой на медучреждения в условиях пандемии коронавируса.

По данным оперштаба, на 16 ноября общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 23 785. Выздоровели с начала эпидемии 16 762 человека.

В регионе действуют бессрочный запрет на проведение массовых мероприятий и рекомендованный режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, ученики 6-11-х классов в Саратове и трех районах области перешли на дистанционный режим обучения до 23 ноября.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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