В Саратовской области для медучреждений закупят 40 автомобилей

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Саратовской области выделили из бюджета 30 млн рублей на закупку 40 автомобилей для медицинских учреждений, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб.

"Для медицинских учреждений Саратовской области закупят автомобили. Из регионального бюджета выделили 30 млн рублей на приобретение 40 легковых автомобилей, 35 из них поставят до конца следующей недели", - говорится в сообщении, распространенном оперштабом.

Уточняется, что закупить автомобили решили в связи с увеличенной нагрузкой на медучреждения в условиях пандемии коронавируса.

По данным оперштаба, на 16 ноября общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 23 785. Выздоровели с начала эпидемии 16 762 человека.

В регионе действуют бессрочный запрет на проведение массовых мероприятий и рекомендованный режим самоизоляции для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, ученики 6-11-х классов в Саратове и трех районах области перешли на дистанционный режим обучения до 23 ноября.