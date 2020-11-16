Nordwind отменила запланированные рейсы из Калининграда в Стамбул из-за эпидситуации

КАЛИНИНГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Nordwind отменила ранее заявленные с 16 ноября регулярные рейсы из Калининграда в Стамбул из-за пандемии коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба калининградского аэропорта Храброво.

"Авиакомпания Nordwind ("Северный ветер") отменила ранее запланированные с 16 ноября 2020 года прямые рейсы по маршруту Стамбул - Калининград - Стамбул в связи со сложной эпидемиологической обстановкой", - говорится в сообщении на официальном сайте аэропорта.

Уточняется, что "на сегодняшний день рейсы отменены до 18 декабря 2020 года".

Ранее сообщалось, что прямые регулярные рейсы из Калининграда в Стамбул компания Nordwind запланировала с 16 ноября в рамках действия зимнего расписания до 25 марта 2021 года, дважды в неделю по понедельникам и четвергам на воздушных судах Boeing B737 в компоновке 189 пассажирских кресел.

Кроме того, отмечает пресс-служба Храброво, авиакомпания Nordwind также отменила выполнение прямых рейсов из Калининграда в Сочи. Рейсы по данному направлению в рамках действия зимнего расписания выполняться не будут.

Международный аэропорт Калининграда имеет статус федерального. Связан регулярным воздушным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Череповцом, Белгородом, Сыктывкаром, Пермью, Псковом, Петрозаводском, Мурманском, Архангельском, Ростовом-на-Дону, Калугой, Краснодаром, Челябинском, Минеральными Водами, Казанью, Самарой, Саратовом, Нижним Новгородом, Антальей. Пассажиропоток аэропорта в 2019 году составил 2,3 млн пассажиров.