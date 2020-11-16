Компания Sanofi планирует распространять свою вакцину от COVID-19 с июня 2021 года

ПАРИЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Вакцину, разрабатываемую французской фармакологической корпорацией Sanofi, могут начать распространять с июня 2021 года. При этом, как сообщил глава французского подразделения корпорации Оливье Божийо в эфире телеканала CNews , препарат можно будет хранить в холодильнике.

Вакцина, разработанная германской фармацевтической компанией BioNTech и ее американским партнером Pfizer, требует хранения при температуре минус 70 градусов. "Наша вакцина будет как вакцина от гриппа, вы сможете ее хранить в холодильнике, - подчеркнул Божийо. - У нас не будет такой проблемы [как у компаний Pfizer и BioNTech], поэтому это будет преимуществом для некоторых стран".

По его словам, результаты второй фазы исследований, включающей несколько сотен пациентов, будут опубликованы в начале декабря. Если они окажутся положительными, то компания начнет третью фазу испытаний на "десятках тысяч пациентов", а также рискнет начать производство доз вакцины, указал Божийо. Результаты третьей фазы должны быть опубликованы в мае.

9 ноября компании BioNTech и Pfizer опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Они заявили, что рассчитывают произвести во всем мире до 50 млн доз вакцины в 2020 году и до 1,3 млрд доз в 2021-м году.

По мнению директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, вакцина от коронавируса, разработанная фармацевтической компанией Pfizer, может столкнуться с логистическими проблемами из-за необходимости поддержания низких температур при ее хранении. Эта вакцина хранится при температуре минус 75 - минус 80 градусов Цельсия, поэтому ее перевозка будет более проблематичной по сравнению с российской вакциной "Спутник V", которая хранится при минус 18 градусах Цельсия.

По информации Всемирной организации здравоохранения, сейчас во всем мире существует около 170 проектов по разработке препарата от коронавируса. Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину, которая получила название "Спутник V".